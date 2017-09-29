Почти треть работающих россиян принимала успокоительные из-за стресса

Около трети работающих в крупных компаниях россиян (28 процентов) периодически принимают успокоительные, чтобы снять стресс после работы, а 15 процентов делают это постоянно. К такому выводу пришли исследователи компании «АльфаСтрахование», сообщает в пятницу, 29 сентября, Аагентство городских новостей «Москва».

Другими способами борьбы со стрессом стали прием снотворного (восемь процентов) и ежегодный прием лекарств для повышения концентрации (девять процентов). Психотерапия — наименее распространенный вариант: лишь три процента опрошенных обращались к специалистам и только 0,7 процента посещают специалистов регулярно.

Исследователи отметили, что к медикаментам прибегают после того, как не помогают другие, более популярные успокаивающие методы: спорт, хобби, расслабляющие SPA-процедуры и умеренное употребление алкоголя.

Указывается, что опрос был анонимным. В исследовании приняли участие сотрудники ста российских и международных компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.