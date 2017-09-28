Число долларовых миллионеров в России резко выросло

Число россиян, чье состояние превышает миллион долларов, выросло в 2016 году на 19,7 процента, до 182 тысяч человек. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает РИА Новости ссылкой на доклад World Wealth Report финансовой компании Capgemini.

«Россия увеличила как [состоятельное] население, так и их богатство примерно на 20 процентов и является самым быстрорастущим из всех рынков после сдержанного снижения годом ранее», — отмечается в материалах Capgemini. Росту числа состоятельных россиян способствует восстановление российского фондового рынка, считают авторы доклада.

Значительное увеличение числа богатых людей наблюдалось также в Нидерландах, Норвегии и Индонезии. В 2016 году число тех, кто обладает активами на сумму миллион долларов и более, увеличилось в этих странах на 13 процентов.

Россия занимает 15-е место среди стран с наибольшим числом долларовых миллионеров. На первом месте — США с 4,8 миллиона человек, на втором — Япония (2,9 миллиона), на третьем — Германия (1,3 миллиона). В Испании живут 202 тысячи миллионеров, в Саудовской Аравии — 176 тысяч.

В 2016 году число миллионеров в мире выросло на 7,5 процента — до 16,5 миллиона человек, а их общее состояние составляло 63,5 триллиона долларов.

По данным РАНХиГС, совокупный объем денежных доходов, принадлежащий наиболее обеспеченной группе населения России, вырос в первом квартале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов до 45,7 процента.

В 2016-м доля богатства, принадлежащего ограниченной элитарной группе, составляла 45,6 процента, в 2015 году — 45,4 процента, в 2014-м — 46,1 процента, в 2013-м — 46,3 процента.