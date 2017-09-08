Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее

Почти треть российских граждан мечтает отдохнуть в Северной Корее. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает РИА Новости.

В ходе опроса, проведенного фондом Общественное мнение (ФОМ), подобный ответ дал 31 процент участников исследования. 67 процентов сказали, что не хотят провести отпуск в КНДР.

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Также выяснилось, что более половины респондентов (54 процента) с безразличием относятся к этой стране. Симпатизируют Северной Корее 27 процентов, а 11 процентов недолюбливают ее.

Социологи ФОМ опросили в общей сложности полторы тысячи человек, проживающих в 104 населенных пунктах по всей стране.

В конце августа власти КНДР упростили получение виз для россиян. Пхеньян сократил сроки рассмотрения соответствующих документов, поданных путешественниками из России, с двух недель до трех-пяти дней.

Тогда же стало известно, что в России начало работу официальное туристическое агентство Северной Кореи NKOREAN. Фирма предложила гражданам РФ недельные путевки в КНДР за 70 тысяч рублей (без учета перелета).