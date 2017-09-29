Житель Ленобласти разбил голову обидевшему его сына ребенку

В Ленинградской области местный житель травмировал восьмилетнего мальчика, который ранее избил его сына. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел в августе этого года в поселке Кусино Киришского района. 49-летний мужчина поднял ребенка «и с силой бросил на землю, причинив телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы», отмечается в заявлении управления.

В отношении жителя поселка возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Проходят следственные действия, цель которых — установить все обстоятельства произошедшего.