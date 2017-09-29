M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»

Косметический бренд M.A.C представил помаду и блеск для губ бронзового цвета Viva Glam, созданные совместно с американской актрисой Тараджи Пендон Хенсон. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 29 сентября.

«Тараджи Хенсон создала собственную империю, привлекая миллионы поклонников своей харизмой и верой в успех. На этот раз она возвращается с помадой медно-коричневых оттенков и соблазнительным блеском для губ бронзового цвета с изысканными золотистыми вкраплениями», — прокомментировали они.

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3 августа сообщалось, что M.A.C представил лимитированную коллекцию косметических средств под названием Metallic Lips. Помады и тени придают губам и векам металлический эффект. В продаже они появились в сентябре.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.