Названы сроки создания ЗРПК «Панцирь-СМ» с ракетой увеличенной дальности

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» с ракетой увеличенной дальности создадут в 2018 году, сообщают РИА Новости.

«Действительно, такие планы есть. Мы хотим вдвое увеличить дальность ракеты комплекса. Думаю, в 2018 году мы эту работу выполним», — приводит агентство слова заместителя министра обороны России Юрия Борисова.

Также в ближайшее время на вооружение ВМФ России должна поступить первая партия морских ЗРПК «Панцирь-МЕ». «Все в соответствии с госконтрактом, скоро все будет, все узнаете скоро», — сказал гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов.

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Наземный комплекс «Панцирь-СМ» представляет собой комбинацию 30-миллиметровых автоматических пушек и гиперзвуковых зенитных ракет с радиокомандным наведением. За счет применения новой прицельной станции и радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой у «Панцирь-СМ» с 40 до 75 километров выросла дальность обнаружения целей, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.

Морской комплекс «Панцирь-МЕ» способен поражать сразу до четырех целей, летящих со скоростью до тысячи метров в секунду, время реакции — три-пять секунд. Комплекс действует на дальности до 20 километров, высоте от двух метров до 15 километров, а артиллерийским вооружением — на дальности до четырех километров и высоте от нуля до трех километров. Также «Панцирь-МЕ» способен в автоматическом режиме производить дострел целей артиллерийским вооружением в случае, если при первичном обстреле цель полностью не ликвидирована.