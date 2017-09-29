Россиянам запретили читать статью о самодельном динамике

Роскомнадзор сообщил о решении Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода заблокировать статью под названием «Делаем динамик из подручных материалов». Сообщение ведомства опубликовано в группе во «ВКонтакте».

По какой-то причине суд усмотрел в статье информацию о самостоятельном сборе боевого оружия и признал ее запрещенной. Автор статьи описал инструкцию для сбора простейшего динамика для прослушивания музыки.

«В недоумении», — отметили сотрудники Роскомнадзора, и добавили к публикации мем на эту тему.

Вероятно, суд перепутал динамик со словом «динамит» и постановил, что в материале идет речь о взрывчатом веществе.

В ведомстве уточнили, что направили в суд уточняющее обращение.

В июле стало известно, что апелляционная инстанция Воронежского областного суда отказала прокуратуре в требовании заблокировать популярный порноресурс PornHub на территории России.