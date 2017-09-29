Юристы Тинькова выразили недоумение по поводу позиции блогера

Кемеровские блогеры из YouTube-дуэта «Немагия» выпустили новый ролик, в котором утверждают, что предприниматель Олег Тиньков якобы не подал документы о примирении по возбужденному уголовному делу. Юристы, представляющие интересы бизнесмена в суде, прокомментировали ситуацию «Ленте.ру».

«Со стороны Олега Тинькова заявление о примирении подготовлено и направлено дознавателю 26 сентября, как он и обещал. Теперь прекращение дела зависит от желания Алексея Псковитина, которому достаточно направить аналогичное заявление», — говорится в сообщении, присланном в «Ленту.ру».

Юристы предпринимателя напоминают: факт возбуждения уголовного дела означает, что в действиях лиц дознавателем был обнаружен состав преступления, то есть клевета о том, что Тиньков якобы давал взятки и не платил зарплату.

Уголовное дело по этой статье в связи с небольшой тяжестью может быть прекращено за примирением сторон. На практике означает, что обе стороны должны в письменном виде признать, что они примирились, и направить такое заявление в правоохранительные органы. Тиньков заявил, что у него нет претензий к блогерам и сделал со своей стороны все, чтобы остановить этот процесс. С его стороны такое заявление подготовлено и направлено дознавателю, отметили представители предпринимателя.

«Теперь прекращение дела зависит от желания Алексея Псковитина (одного из блогеров — прим. «Ленты.ру»), которому достаточно направить аналогичное заявление. Мы удивлены, что он не хочет сейчас подавать заявление о примирении, учитывая тот факт, что при выходе с допроса он признал, что не проверил информацию, которую использовал в ролике», — пояснили юристы.