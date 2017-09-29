Единственная связывающая Россию и Норвегию трасса открылась после реконструкции

В Мурманской области после реконструкции открыли единственную трассу, связывающую Россию и Норвегию, передает ТАСС в пятницу, 29 сентября.

Стоимость работ составила 3,5 миллиарда рублей.

В торжественной церемонии участвовали представители транспортных ведомств двух стран. «Мы открываем очень значимый участок дороги, — сказал замглавы Минтранса России Сергей Аристов. —

Он важен для развития всего Северо-Запада России и поможет развитию контактов с Норвегией».

Трасса входит в европейский транспортный коридор Е105 от Норвегии до Ялты. На ней находится единственный на границе двух стран автомобильный пункт пропуска «Борисоглебский».

В этот же день в Норвегии, по данным агентства, состоялось открытие участка этой же дороги у границы с Россией.