Первый кинофестиваль стран Заполярья Arctic Open пройдет в России

В Северодвинске и Архангельске пройдет первый международный кинофестиваль Arctic Open, в котором будут участвовать представители стран Заполярья. Об этом рассказала ТАСС организатор мероприятия Тамара Статикова из фонда «Берегиня»

«На сегодняшний день подано более 40 заявок. В частности, пришли фильмы из Норвегии и России. На фестиваль ждем более ста работа от участников», — отметила Статикова.

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Фестиваль пройдет в декабре, а прием заявок будет вестись до октября. Предпочтение жюри будет отдано работам, которые раскрывают темы развития национальной культуры, личности, поиска духовно-нравственных ориентиров.

Проект организован за счет президентского гранта.