Самый масштабный оpen-air поэтический фестиваль страны пройдет в Мончегорске

В городе Мончегорске Мурманской области пройдет самый масштабный в стране оpen-air международный поэтический фестиваль «Табуретка», сообщает портал Kn51.ru в пятницу, 11 августа.

«Табуретка у многих ассоциируется с первой поэтической сценой. Такой необычный арт-объект предложила на конкурс "Литературный след» жительница Мончегорска Оксана Китаева"», — рассказала порталу одна из организаторов, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова

На мероприятие, поддержанное «Норникелем», которое состоится 26 августа в местном парке, зарегистрировались более сотни авторов и чтецов стихов.

Среди иностранных гостей, ожидается поэт и издатель из Финляндии Вилле Хютёнен. Его поэтическая программа посвящена этнофутуризму и финско-карельской истории.

Фестиваль станет вторым по счету. В прошлом году на нем была представлена Мандельштам-машина — программа, генерирующая стихи в стиле поэта Серебряного века Осипа Мандельштама.

