Улицы разбитых кораблей

После выхода фильма "Левиафан" активисты фонда развития «Большая земля» совместно с фермерским кооперативом LavkaLavka организовали в посёлке фестиваль "Териберка. Новая земля"🌄 Благодаря этому фестивалю на так называемый #крайсвета пришел вектор жизни: процесс разрушения и умирания сменился на сохранение и развитие. Строятся новые гостиницы, чинятся дороги, развивается туризм🗺 Вот и мы приехали посмотреть своими глазами на бескрайнюю Арктику, послушать Трубецкого без Ляписа и испробовать треску во всех возможных вариациях приготовления🌊🎤🎣 И, вы знаете, нам чертовски понравилось!💙 #trbka2017 #trbrka2017 _ #тундра #териберка #териберкановаяжизнь #териберка2017 #мурманскаяобласть #баренцевоморе #заполярье #путешествуйпороссии #дневниксеверянина

