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Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек

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В Архангельске в воскресенье, 1 октября, состоялся первый областной фестиваль фейерверков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Архангельской области.

На набережной Северной Двины в центре города собралось около 25 тысяч человек. В ходе мероприятия выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска.

«На площади Мира в Архангельске состоялся первый в истории областного центра фестиваль фейерверков. Организаторы устроили горожанам праздник в честь участия делегации Архангельской области в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи», — отмечается в сообщении.

Фестиваль начался еще до наступления темноты, в 17:00. Перед салютами выступили музыкальное коллективы BeHappy и фаер-шоу от коллектива «Змей Радуга». Сами фейерверки продолжались с перерывами около двух часов.

Также в областном центре прошло шоу «Птица счастья» — визитная карточка Архангельской области на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля «Тайбола». Арт-объект представляет из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.

Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в флешмобе. В небо были запущены светящиеся шары.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

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