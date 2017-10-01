Италия вышлет посла КНДР из страны

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано потребовал от посла КНДР покинуть страну. Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica.

«Мы приняли решительное решение прекратить аккредитацию посла Корейской Народно-Демократической Республики. Посол должен покинуть Италию», — заявил министр, уточнив, что Рим пошел на такой шаг из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее «гибелью режима и уничтожением народа».

СБ ООН принял в отношении КНДР ряд санкций за проведение ракетных и ядерных испытаний.