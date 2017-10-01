Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»

Вопрос об отмене сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа» будет обсуждаться после 15 октября. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС

«До 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше уже будет приниматься решение. Это такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании», — заявил он на полях форума «Наука и технологии в обществе» в японском городе Киото.

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Дворкович добавил, что решения по вывозу пассажиров проблемного перевозчика уже приняты, составлен график, и туристы активно возвращаются домой. По его словам, 90 процентов всех задержанных рейсов касаются Турции, также возникли проблемы с клиентами компании в Испании, Италии, Греции, однако сложившаяся ситуация затронула и внутренние рейсы, прежде всего, на Дальнем Востоке.

Также вице-премьер положительно ответил на вопрос, будут ли ужесточаться критерии финансовой устойчивости авиационных компаний в рамках реализации программы резервного фонда на случай банкротства и финансовых проблем авиакомпаний. При этом он пообещал сделать все возможное, чтобы избежать потрясений на рынке.

Ранее Дворкович рассказал, что уже до конца года в России может быть подготовлен и принят законопроект о создании фонда страхования рисков авиапассажиров.

30 сентября Министерство транспорта заявило о готовности обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран. В ходе заседания оперативного штаба замминистра Валерий Окулов рапортовал о наличии всех необходимых ресурсов для возвращения пассажиров «ВИМ-Авиа».

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.

В Росавиации отметили, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».