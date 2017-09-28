За три дня в Россию вернули почти девять тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа»

Туроператоры за три дня вернули домой из-за рубежа 8,7 тысячи пассажиров российской авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

По состоянию на четверг, 28 сентября, общее число клиентов проблемного перевозчика, находящихся за границей, сократилось до 30,6 тысячи человек. Большинство вернувшихся граждан прибыли с турецких курортов Анталья и Даламан. Кроме того, россиян вывезли из Дубая (ОАЭ), Энфиды (Тунис), Ираклиона и Салоников (Греция), а также Ларнаки (Кипр).

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Как отметили в Ростуризме, компании за свой счет приобретают авиабилеты для путешественников, обеспечивают им проживание и питание на время ожидания рейсов.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ближайшие два дня, 29 и 30 сентября, из Турции бортами «ВИМ-Авиа» отправят домой еще почти 6,3 тысячи отдыхающих.

В АТОР также рассказали, что на совещании в Министерстве транспорта был разработан подробный план действий по перевозке пассажиров чартерных рейсов этой авиакомпании. Всех клиентов «ВИМ-Авиа» планируется доставить в Россию до 15 октября. Приоритетным при этом будет вывоз путешественников из Антальи.

Ранее стало известно, что Следственный комитет задержал гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании. Представители перевозчика заявили, что работают в штатном режиме, несмотря на сложившуюся ситуацию.

В понедельник, 25 сентября, «ВИМ-Авиа» объявила о закрытии чартерной программы из-за нехватки финансов на продолжение деятельности. Перевозчик пока выполняет регулярные рейсы. По данным Министерства транспорта, авиакомпания прекратит полеты 16 октября.