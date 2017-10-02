Фото реального удара Харрисона Форда по лицу Гослинга появилось в сети

Пользователи Twitter выложили кадр со съемок фильма «Бегущий по лезвию 2049». На фото запечатлен момент, когда Харрисон Форд непреднамеренно бьет Райана Гослинга по лицу в сцене драки.

В комментариях пользователи посмеялись над выражениями лиц артистов. Кадр со съемочной площадки впервые показали на шоу Грэма Нортона на телеканале BBC One.

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В декабре 2016-го Гослинг рассказал об инциденте во время работы над фильмом. По его словам, Форд случайно ударил его, а когда ассистенты принесли лед, чтобы приложить к голове пострадавшего артиста, оттолкнул Гослинга и погрузил в лед свой травмированный кулак.

«Бегущий по лезвию 2049», сиквел фильма 1982 года, появится в кинотеатрах 6 октября. Режиссером картины выступил Дени Вильнев. В ленте, помимо Форда и Гослинга, снялся Джаред Лето.