Совокупляющиеся дома убрали из парижского парка

Инсталляцию Domestikator убрали из экспозиции в парке Тюильри неподалеку от Лувра из-за того, что руководство музея сочло ее слишком пошлой. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает The Art Newspaper.

Скульптура должна была стать частью ярмарки современного искусства FIAC в Париже, которая пройдет с 19 по 22 октября. Работа представляет собой два антропоморфных дома, напоминающие совокупляющиеся фигуры.

Авторами произведения выступил дизайнерский коллектив Atelier Van Lieshout. Как заявил директор Лувра Жан-Луи Мартинес, инсталляция «рискует быть непонятой посетителями». Кроме того, руководство музея обеспокоилось тем, что работа должна была быть расположена недалеко от детской площадки.

Лондонская галерея Carpenters Workshop, которая представляет арт-группу Atelier Van Lieshout, обвинила Лувр в цензуре.

Domestikator также выставлялся на Рурской триеннале в немецком Бохуме.