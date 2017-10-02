Российский блокбастер «Салют-7» расхвалили на американском фестивале

Американский портал The Verge опубликовал рецензию на российский блокбастер «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях. Фильм был показан на кинофестивале Fantastic Fest в Остине, штат Техас.

В статье лента сравнивается с американскими картинами со схожим сюжетом, такими как «Гравитация», «Аполлон 13» и «Парни что надо». По мнению кинокритика Таши Робинсон, российские актеры вытаскивают даже «слишком мудреные» сюжетные повороты: «Персонажи Вдовиченкова и Деревянко симпатичны, потому что аккуратно балансируют между тем, чтобы вызывать сочувствие и уважение».

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«Это придает "Салюту-7" качество, которое не всегда встретишь в похожих американских блокбастерах. Космонавты во многом похожи на американских киногероев, но также имеют выразительные черты русских смельчаков», — пишет Робинсон.

Режиссером фильма-катастрофы выступил Клим Шипенко («Непрощенные», «Кто я?», «Любит не любит»). Российская премьера «Салюта-7» запланирована на 12 октября. В ленте рассказывается о космонавтах, отправленных на советскую космическую станцию, которая перестает отвечать на сигналы из центра управления полетами. В картине также сыграли Александр Самойленко и Любовь Аксенова.