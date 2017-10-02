Транзит российского газа через Украину вырос почти на четверть

Транзит российского газа через территорию Украины с начала года вырос примерно на четверть в сравнении с объемами за 9 месяцев 2016-го. Об этом говорится на официальной странице «Укртрансгаза» в Facebook.

«Украина протранзитировала рекордные 70,4 миллиарда кубометров газа, что на 23,5 процента превышает объем транзита за девять месяцев 2016 года», — отметили в компании. Показатель достиг максимальных значений за последние девять лет.

Компания также сообщает о том, что за истекший период в подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано 8,5 миллиарда кубометров, что на 44 процента больше прошлогоднего. Всего в ПХГ Украины в настоящее время накоплено 16,4 миллиарда кубометров голубого топлива (на 1 июля 2017 года в ПХГ находилось 11,6 миллиарда кубометров).

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Импорт газа на Украину из ЕС, по данным «Укртрансгаза», за девять месяцев текущего года вырос на 70 процентов и составил 10,7 миллиарда кубометров.

В июле сообщалось, что Украина увеличила импорт газа по реверсу из Евросоюза в январе-июне 2017 года в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2016 году, по данным Rambler News Service, транзит российского газа через Украину вырос на 23 процента, до 82,2 миллиарда кубометров.