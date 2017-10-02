В Калужской области раскрыли убийство туалетного кассира

В Калужской области в городе Малоярославец раскрыто убийство, совершенное в условиях неочевидности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Преступление было совершено 24 сентября в общественном платном туалете неподалеку от железнодорожной станции Малоярославец. Там было найдено тело 59-летней женщины, работавшей в туалете кассиром, а также следы крови и обуви. Личные вещи жертвы обнаружили близ места убийства.

Какой-либо информации о подозреваемом не было, но на его след удалось выйти благодаря мобильному телефону кассира, который он украл и затем подарил другому лицу. За несколько дней преступник был вычислен, задержан и арестован. Им оказался 55-летний житель Калуги, 1 сентября закончивший отбывать 18-летний тюремный срок за убийство.

По данным следователей, мужчина жил в Калуге в спецприемнике, а в Малоярославец (находится в 60 километрах от Калуги) приехал к старому знакомому. Не найдя его, он вернулся на станцию и зашел в туалет, где познакомился с кассиром и стал выпивать с ней. В ходе попойки женщина якобы нелестно отозвалась о мужчинах с судимостью, что не понравилось ее собутыльнику, который в ответ несколько раз ударил кассиршу по голове металлическим предметом.