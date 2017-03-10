В Армавире раскрыто убийство двух коммерсантов в лифте жилого дома

В Армавире (Краснодарский край) задержали четырех мужчин, обвиняемых в убийстве двух коммерсантов в лифте жилого дома. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 марта.

Троим из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, разбойное нападение было совершено с целью хищения денежных средств. Обвиняемые в течении месяца выясняли информацию о месте жительства потерпевших, распорядке их дня и маршрутах передвижения.

Рано утром 7 марта налетчики приехали к многоквартирному дому на улице Ленина, где проживали коммерсанты. Надев на лица маски и вооружившись двумя металлическими трубами и пистолетом, они вошли в подъезд и дождались приезда лифта. В момент открытия дверей злоумышленники ударили трубами коммерсантов по голове и забрали две сумки с деньгами. После этого, один из налетчиков выстрелил из пистолета потерпевшим в голову и унес третью сумку с деньгами. Обвиняемые скрылись с места происшествия на автомобиле «ВАЗ-2107».

Точная сумма похищенного выясняется.

Об обнаружении тел двух застреленных мужчин сообщалось 7 марта. Погибшие занимались торгово-закупочной деятельностью, приобретали различные товары в Москве и продавали на территории региона. Известно, что они собирались отправиться в столицу за новой партией товара.

