Названа дата старта самой масштабной регаты в мире

Кругосветная парусная регата Volvo Ocean Race 2017/18 стартует 14 октября из Аликанте, Испания. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 2 октября.

Отмечается, что она будет самым сложным спортивным состязание в мире за всю историю своего существования с 1973 года, а ее маршрут станет самым большим за всю историю регаты на планете, его длина составит 83 тысячи километров. Трансляцию соревнований будет вести более девяти тысяч компаний одновременно.

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Яхты выйдут на старт первого этапа 22 октября и, обогнув земной шар, финишируют 30 июня 2018 года в Гааге, Нидерланды. За это время участники пересекут четыре океана и сделают остановки в 12 крупных городах на пяти континентах.

Volvo Ocean Race проводится раз в два года. Считается самым сложным командным соревнованием в современном парусном спорте. В регате принимают участие самые именитые профессиональные яхтсмены на яхтах океанского класса длиной 65 футов. Абсолютно все элементы конструкции и дизайн яхт одинаковы для всех участников.