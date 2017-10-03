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Жена насиловавшего британских девочек пакистанца обвинила в случившемся жертв

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Супруга выходца из Пакистана, входившего вместе с соотечественниками в банду, за 16 лет изнасиловавшую в британском городе Ротерхэм свыше 1,4 тысячи белых девочек-подростков, в разговоре с Daily Mail заявила, что жертвы насильников сами виноваты в произошедшем.

Женщина по имени Суджу в разговоре с изданием назвала пострадавших «грязными». «Как они одеваются? У них нет стыда, нет страха перед Аллахом», — заявила она.

На вопрос, являлось ли то, что делал ее муж с девочками нормальным, она ответила отрицательно. «Ты не можешь причинять людям боль. Аллах не хочет этого», — сказала Суджу. Также она предположила, что пострадавшие «сделали что-то плохое» с ее мужем, возможно, применили «черную магию», из-за чего она осталась в одиночестве и без денег.

В августе 2014 года британские правозащитники обнародовали доклад о том, что в английском городе Ротерхэм с населением в 257 тысяч человек с 1997 по 2013 годы были изнасилованы более 1,4 тысяч детей. В сексуальном насилии заподозрили иммигрантов, прежде всего пакистанцев. Полицейским было известно о многих случаях педофилии. Однако стражи порядка не стали возбуждать уголовные дела, чтобы избежать обвинений в недостаточной толерантности.

Два года спустя правоохранительные органы страны сообщили, что около двух десятков человек за этот период времени были признаны виновными и получили от 4 до 12 лет тюрьмы, еще около 300 подозреваемых были опознаны, однако обвинения на тот момент не были предъявлены. Подвергшиеся насилию подростки отмечали, что ситуация за два года к лучшему не изменилась — местные власти, опасаясь обвинений в расизме, по-прежнему закрывали глаза на происходящее, а преступники находились на свободе, продолжая сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

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