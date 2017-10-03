Минтранс предложил снимать непунктуальные авиакомпании с международных линий

Минтранс России разработал проект приказа, предусматривающий отстранение авиакомпаний от международных маршрутов за многократные задержки рейсов, передает ТАСС.

Проект приказа дополняет раздел административного регламента Росавиации, в котором перечисляются причины для отзыва допуска на международные линии.

Министерство предлагает включить в него еще одну: допуски могут отзываться, если по вине авиакомпании в течение двух последовательных сезонов расписания IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) допущены многократные задержки вылетов.

В настоящее время на контроле Минтранса и Росавиации находится ситуация с перевозчиком «ВИМ-Авиа», допустившим массовые задержки рейсов из-за финансовых проблем. Во время прекращения чартерных рейсов за границей оставались тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа». В результате пассажиров оказавшегося на грани краха перевозчика пришлось обслуживать другим авиакомпаниям. По данным Росавиации, общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей.