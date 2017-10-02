Дворкович рассказал о поиске инвесторов для «ВИМ-Авиа»

В ближайшее время планируется завершить переговоры с инвесторами, которые рассматривают покупку разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа». Однако пока судьба перевозчика остается под вопросом. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в понедельник, 2 октября, передает ТАСС.

«Будет ли дальше существовать авиакомпания — пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя покупку компании вместе с долгами», — сказал он. И добавил, что в ближайшие дни «эта работа завершится».

В воскресенье, 1 октября, Дворкович говорил, что судьба компании должна решиться в ближайшие две недели. «До 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше уже будет приниматься решение. Это такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании», — отмечал он. Чиновник также подчеркивал, что решение по вывозу пассажиров проблемного перевозчика уже принято, составлен график и туристы активно возвращаются домой.

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27 сентября глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что собственник проблемной авиакомпании готов продать ее за один рубль.

В «ВИМ-Авиа» неделю назад признались, что не имеют финансов для продолжения деятельности. Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа». По данным Росавиации, общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей.