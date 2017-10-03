В Раде предрекли возвращение Крыма под контроль Киева до марта 2019 года

Депутат Верховной Рады Украины Наталья Веселова заявила, что Киев вернет под свой контроль Донбасс и Крым до 2019 года. Об это она сказала в интервью изданию «Цензор».

«Он (вопрос о возврате Крыма и Донбасса Киеву — прим. «Ленты.ру») решится в ближайшем будущем между двумя выборами — президентов России и Украины», — отметила Веселова. Она не уточнила, каким образом это произойдет.

Также депутат подчеркнула, что необходимо сделать так, чтобы «последующие парламенты после нас не смогли изменить вектор направления развития Украины».

В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может создать условия, при которых Крым для России станет неподъемным бременем.

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В августе украинский лидер предложил создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма под контроль Киева.

Киев не теряет надежды вернуть Крым под свой контроль. Так, в июле Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте.

Крым воссоединился с Россией по результатам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве напоминают, что принадлежность полуострова не является предметом дискуссий, и настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Выборы президента России назначены на март 2018 года, на Украине — на конец марта 2019-го.

