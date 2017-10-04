Пьяную футболистку сборной США выгнали из Диснейленда

Футболистку американского «Орландо Сити» и сборной США Алекс Морган выгнали из Диснейленда в штате Флорида за хулиганство. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, 28-летняя спортсменка отдыхала с друзьями, в числе которых были футболистки «Орландо», в баре, расположенном на территории парка развлечений. Морган, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступила в конфликт с одним из посетителей. Его удалось уладить только с помощью полиции. Всю компанию, включая футболистку, вывели за пределы Диснейленда.

В марте прошлого года Морган вместе с партнерами по сборной США подала жалобу в комиссию равных возможностей в области занятости против Федерации футбола США в связи с несоответствием зарплат уровню мужской национальной команды. Недовольные размерами призовых выплат, спортсменки грозили бойкотировать Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В результате американки поехали на Игры и вылетели в четвертьфинале, уступив команде Швеции.

Морган перешла «Орландо» в 2016 году из французского «Лиона». Футболистка — олимпийская чемпионка 2012 года и победительница мирового первенства 2015 года в составе сборной США.