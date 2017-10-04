Спорт
 

Пьяную футболистку сборной США выгнали из Диснейленда

Перейти в «Мою Ленту»
Алекс Морган
Алекс Морган

Футболистку американского «Орландо Сити» и сборной США Алекс Морган выгнали из Диснейленда в штате Флорида за хулиганство. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, 28-летняя спортсменка отдыхала с друзьями, в числе которых были футболистки «Орландо», в баре, расположенном на территории парка развлечений. Морган, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступила в конфликт с одним из посетителей. Его удалось уладить только с помощью полиции. Всю компанию, включая футболистку, вывели за пределы Диснейленда.

В марте прошлого года Морган вместе с партнерами по сборной США подала жалобу в комиссию равных возможностей в области занятости против Федерации футбола США в связи с несоответствием зарплат уровню мужской национальной команды. Недовольные размерами призовых выплат, спортсменки грозили бойкотировать Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В результате американки поехали на Игры и вылетели в четвертьфинале, уступив команде Швеции.

Морган перешла «Орландо» в 2016 году из французского «Лиона». Футболистка — олимпийская чемпионка 2012 года и победительница мирового первенства 2015 года в составе сборной США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
USA soccer star Alex Morgan kicked out of Walt Disney World
Футболистки из США пригрозили бойкотом ОИ из-за разницы зарплат с мужчинами
Промо матча женской сборной Украины по футболу осудили из-за сексуальных стонов
Последние новости
Познер попросил организаторов премии ТЭФИ сменить название и приз
Ивановского подростка заподозрили в убийстве сверстника из-за девушки
Джейме Ланнистер из «Игры престолов» возжелал сняться в ситкоме по мотивам саги
Две человеческие ноги нашли за супермаркетом в Москве  
Еврокомиссия решила взыскать сотни миллионов евро с американских корпораций
После фильма «Салют-7» Путин вспомнил о полете на Ту-160 и вспотевшем пилоте
Воюющий в Донбассе актер Пашинин рассказал о своих первых боевых действиях
Другие материалы рубрики
Спорт10:42Сегодня
Линдси Вонн

Гендер не вопрос

Зачем женщины рвутся в мужской спорт
10:02Сегодня

Погба потренировался в стиле Брюса Ли

10:0125 сентября

Футболист ПСЖ Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти

00:48Сегодня

Полузащитник «Баварии» Рибери «купил» брату возможность играть в футбол

Спорт00:05 3 октября

Цена свободы

Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
22:4523 сентября

Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью

06:53Сегодня

Аргентинский футболист прыгнул на соперника двумя ногами

22:43 3 октября

Боксер Форман назвал причину вызова Сигала на поединок

Спорт00:0830 сентября
Алексей Немов

«В 90-е на российские зарплаты было не выжить»

Алексей Немов о гимнастике, деньгах и работе журналиста
18:5524 сентября

Вратарь сборной СССР по хоккею найден убитым

23:54 3 октября

В «Зените» увидели Кокорина одним из лучших игроков Европы

20:57 3 октября

Тренер побил юного хоккеиста клюшкой во время матча

Россия
Здесь вам не Европа
Зачем разгоняют один из лучших университетов России
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Появилась информация о семье попавшего в плен к ИГ россиянина
Васильева рассказала о судьбе директора отказавшей учить онкобольного гимназии
Путин назвал врио главы Дагестана «политическим тяжеловесом»
В застольном жанре
Визит Путина в Ашхабад был похож на долгий тост за здравие
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Минобороны показало на видео момент уничтожения главарей «Джабхат-ан-Нусры»
Бельгийские и французские десантники устроили побоище в ночном клубе в Габоне
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Страх и смерть в Лас-Вегасе
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Глава Генштаба ВСУ свалил вину за взрывы под Винницей на космические аппараты
Воюющий в Донбассе актер Пашинин рассказал о своих первых боевых действиях
Киев потребовал от России отказаться от военного призыва в Крыму и Севастополе
Захарова оценила заявление МИД Латвии о влиянии Москвы на референдум в Каталонии
Киев согласился учесть требования обеспокоенных украинизацией образования болгар
Аваков прокомментировал информацию о конфликте с Порошенко
Все материалы
Финансы
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Долги регионов выросли в пять раз за десять лет
Верховная Рада одобрила пенсионную реформу на Украине
Россия получила триллион рублей от глобального сокращения нефтедобычи
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Игорь Подстрешный«Бизнес не затевается ради денег»
Основатель сети Burger Heroes — о секретах успешного фастфуда
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
В Ford Motor решили за пять лет сократить расходы на 14 миллиардов долларов
Еврокомиссия решила взыскать сотни миллионов евро с американских корпораций
Чубайс сравнил электромопед от «дочки» «Роснано» с iPhone
В «Нафтогазе» объявили о начале создания «Оператора ГТС Украины»
Все материалы
Силовые структуры
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
Ивановского подростка заподозрили в убийстве сверстника из-за девушки
Великобритания впервые за много лет выдала россиянина
Неонацистов из Misanthropic Division отправят под суд за нападение на журналиста
Росгвардия задумалась об обязательной регистрации пневматического оружия
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-05» перед стартом. Байконур, 2017 г.«Мы до сих пор летаем на ракетах Королева»
Почему Россия превратилась в космического аутсайдера
Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами
Российские АЭС расширят производство радиоизотопа кобальта
Доказана невозможность матрицы
Американцы оценили собственные пенисы
Все материалы
Спорт
Линдси ВоннГендер не вопрос
Зачем женщины рвутся в мужской спорт
Погба потренировался в стиле Брюса Ли
Пьяную футболистку сборной США выгнали из Диснейленда
Полузащитник «Баварии» Рибери «купил» брату возможность играть в футбол
Аргентинский футболист прыгнул на соперника двумя ногами
Боксер Форман назвал причину вызова Сигала на поединок
В «Зените» увидели Кокорина одним из лучших игроков Европы
Все материалы
Культура
Дай пятюню
Почему Россия рискует лишиться умного кино
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
Выход в тираж
Увидим ли мы мировые шедевры искусства на бутылках водки и пачках сигарет
Джейме Ланнистер из «Игры престолов» возжелал сняться в ситкоме по мотивам саги
Сибирский пианист сыграл джазовую фантазию «Это все Россия» и умер
Собчак объявила «Матильду» «промонархической»
Foster The People отказались играть свой главный хит после стрельбы в Лас-Вегасе
Все материалы
Интернет и СМИ
Сэм ХайдПострел везде поспел
Ультраправого американца превратили в террориста с мировым именем
Названа причина смерти основателя Playboy
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Владимира Соловьева признали лучшим интервьюером России
Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны
Любителей порно отдадут на изучение искусственному интеллекту
Андрей Малахов получил ТЭФИ за покинутый телепроект
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Российские ювелиры предложили снимать сапфиры с бриллиантовых колье
Nike выпустит кроссовки с зубами для малолетних вампиров
Lacoste предложил мужчинам пахнуть айвой и ревенем
Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл
Поляк и японец изменили дизайн швейцарских часов
Кристиан Лубутен сравнил себя с холодильником
Все материалы
Путешествия
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Названы самые путешествующие нации мира
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Застрявших в Турции клиентов «ВИМ-Авиа» подсчитали
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Все материалы
Из жизни
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Аргентинский мальчик случайно проглотил пищалку и загудел
Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
Все материалы
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
Семейное пространство
Три причины, почему Citroen SpaceTourer нужно дать шанс в России
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
Land Rover сделал способный ездить на электричестве внедорожник
Koenigsegg поборется с Bugatti Chiron в разгоне до 400 км/ч
Hyundai напомнит родителям о детях на заднем сиденье
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы