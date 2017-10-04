В Раде рассказали о снятой перед пожаром на складах боеприпасов в Виннице охране

Со складов боеприпасов в Калиновке Винницкой области до взрыва и пожаров по приказу начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко была снята охрана. Об этом в среду, 4 октября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает УНИАН.

«Только в этом году Калиновку проверяли трижды. Один раз — комиссия администрации президента и два раза — совместная комиссия Минобороны и Генштаба (...) Около 50 человек неоднократно выезжали в Калиновку, что-то подписывали. Это при том, что охраны фактической в Калиновке не было вообще», — рассказал парламентарий.

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Днем ранее Муженко взял на себя ответственность за произошедшее в Калиновке. По его словам, он лично приказал перевезти боеприпасы со складов на востоке страны в Винницкую область в 2015 году.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке начались 26 сентября. В результате пострадали по меньшей мере два человека. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ущерб составил 800 миллионов долларов. Возгорание локализовали утром 28 сентября. В результате пожаров и взрывов на арсенале были уничтожены 32 тысячи тонн снарядов, то есть больше боеприпасов, чем за три года боевых действий украинской армии в Донбассе (24 тысячи тонн).