Вышел трейлер российской комедии с целующимися в бассейне девушками

В сети появился трейлер российской комедии «Днюха!». Ролик опубликован на YouTube-канале Bazelevs.

Режиссером фильма выступил автор картины «Гуляй, Вася!» Роман Каримов. «Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет», — говорится в аннотации.

В клипе показано, как главный герой делает предложение своей девушке, после чего отправляется за город на праздник, где слишком много выпивает. Во время дня рождения происходит стрельба, девушки целуются в бассейне, приезжает полиция.

Главные роли исполнили Эльдар Калимулин, Данила Чванов и Алина Титова.

Лента выйдет на экраны 30 ноября.