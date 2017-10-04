В петербургской квартире обнаружили погибших новорожденных близнецов

Двое погибших новорожденных найдены во вторник в квартире петербургской семьи. Об этом в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент неизвестно, когда произошли роды. Тела направлены на экспертизу, на них имелись признаки разложения. Один из погибших новорожденных — девочка, пол второго установить не удалось, так как он находился в плаценте», — цитирует собеседника агентство.

По его словам, информация о мертвых детях была передана в правоохранительные органы врачами «скорой», которую вызвали к родившей. Известно, что 42-летняя женщина не вставала на учет по беременности. Семья стояла на контроле в службе по делам несовершеннолетних как неблагополучная.

Информацию в региональных управлениях МВД и Следственного комитета пока не подтвердили.