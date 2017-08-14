В Тюменской области возбудили дело в отношении задавившей во сне сына женщины

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая во сне придавила своим телом новорожденного сына. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

По информации следователей, инцидент произошел в начале июня. 27-летняя жительница области уложила младенца на ночь рядом с собой и во сне сдавила телом его шею и грудную клетку, в результате чего ребенок не смог дышать и умер.

Дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По ней женщине грозит до двух лет лишения свободы.

В январе 2016 года районный суд Магнитогорска вынес приговор местной жительнице, задавившей своего двухмесячного ребенка. Как установило следствие, 24-летняя женщина во сне придавила телом двухмесячного мальчика, в результате он умер от механической асфиксии.