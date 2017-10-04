Замглавы Минэнерго России избран генсеком «газовой ОПЕК»

Замглавы Минэнерго России Юрий Сентюрин избран главой Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ, Gas Exporting Countries Forum). Об этом в среду, 4 октября, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает РИА Новости.

По словам Новака, представитель России займет должность генсека «газовой ОПЕК» с 1 января 2018 года на два года.

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Министр поблагодарил действующего генсека, представителя Ирана Сейед Мохаммада Хуссейна Адели за вклад в развитие организации. «В течение четырех лет была проделана огромная работа по продвижению ФСЭГ на мировой арене, мировых площадках. Мы приняли очень большое количество документов», — сказал он.

В сентябре Мохаммад Хосейн Адели заявил, что сжиженный газ, поставляемый в Европу из США, не сможет заменить европейским потребителям голубое топливо из России.

По мнению главы Минприроды России Сергея Донского, газ станет главным источником энергии в мире с 2034 года.

ФСЭГ — международная организация, объединяющая основных мировых экспортеров газа, ее называют «газовой ОПЕК». Члены объединения контролируют две трети мировых запасов этого топлива. В ФСЭГ входят Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу имеют статус наблюдателей.