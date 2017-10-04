Американцы оценили собственные пенисы

Медики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) изучили удовлетворенность американских мужчин внешним видом собственных гениталий. Исследование опубликовано в октябрьском выпуске журнала Archives of Sexual Behavior.

Ученые провели опрос около четырех тысяч взрослых (18-65 лет) мужчин, в ходе которого оценивался, в частности, показатель IMGI (Index of Male Genital Image), который описывает восприятие мужчинами собственных гениталий.

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64 процента респондентов оказались полностью удовлетворены формой своего полового члена, доля недовольных составила 14 процентов. 27 процентов опрошенных не устраивает длина неэрегированного пениса, а 44 процента воспринимают запах своих гениталий как нейтральный.

Связь между удовлетворенностью собственными половыми органами и демографическими характеристиками (возрастом, расой, сексуальной ориентацией, образованием, проживанием и уровнем доходов) не обнаружена.

Исследование показало, что большинство американских мужчин довольны собственными гениталиями, тогда как противоположное связано с уменьшением сексуальной активности. По мнению медиков, удовлетворенность мужчин видом собственных гениталий является важным аспектом психосоциального и сексуального здоровья.