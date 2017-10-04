Американцы оценили собственные пенисы

Медики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) изучили удовлетворенность американских мужчин внешним видом собственных гениталий. Исследование опубликовано в октябрьском выпуске журнала Archives of Sexual Behavior.
Ученые провели опрос около четырех тысяч взрослых (18-65 лет) мужчин, в ходе которого оценивался, в частности, показатель IMGI (Index of Male Genital Image), который описывает восприятие мужчинами собственных гениталий.
64 процента респондентов оказались полностью удовлетворены формой своего полового члена, доля недовольных составила 14 процентов. 27 процентов опрошенных не устраивает длина неэрегированного пениса, а 44 процента воспринимают запах своих гениталий как нейтральный.
Связь между удовлетворенностью собственными половыми органами и демографическими характеристиками (возрастом, расой, сексуальной ориентацией, образованием, проживанием и уровнем доходов) не обнаружена.
Исследование показало, что большинство американских мужчин довольны собственными гениталиями, тогда как противоположное связано с уменьшением сексуальной активности. По мнению медиков, удовлетворенность мужчин видом собственных гениталий является важным аспектом психосоциального и сексуального здоровья.