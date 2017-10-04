Обстрелявший актера-«грабителя» американский полицейский попал на видео

Видео: @ABC / Twitter

В сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, который выстрелил в актера Джима Даффа во время съемок фильма, приняв его за грабителя. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ABC News.

Сам инцидент произошел 28 сентября: полицейские обратили внимание на человека в маске, выходившего из здания с пистолетом. Им показалось, что мужчина подходит под описание грабителя, которого они разыскивают.

Патрульные потребовали от подозреваемого бросить оружие, однако он не подчинился приказу. Тогда один из стражей порядка открыл огонь. В результате стрельбы никто не пострадал.

После произошедшего Дафф снял маску, бросил пистолет и рассказал полицейским, что они оказались на съемочной площадке. Компания, занимающаяся производством фильма, скорее всего, не предупредила власти о том, что в этом месте будут проходить съемки.