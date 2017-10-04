Россия
 

Двухлетний ребенок задолжал пермскому фонду капремонта 10 тысяч рублей

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В Прикамье на имя двухлетней девочки на протяжении года приходили квитанции за капитальный ремонт. Общая сумма ее долга перед краевым фондом капремонта превысила 10 тысяч рублей. Об этом порталу «59.ру» рассказала мать ребенка.

«Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере. Начиная с первого квитка и до последнего, все были на имя двухлетнего ребенка», — сообщила изданию жительница Чусовского района Светлана. По ее словам, квитанции приходят и на ее имя, но фамилия в платежном документе указана неправильно.

В краевом фонде капремонта изданию признались, что подобные инциденты у них случаются, и несовершеннолетним, действительно, иногда выставляют счета за капитальный ремонт. В пресс-службе ведомства сообщили, что матери ребенка необходимо обратиться в фонд для переоформления счета.

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