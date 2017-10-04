Представлены туфли с обтянутыми овчиной каблуком и подошвой

Итальянский производитель Alberto Guardiani представил новую коллекцию женской обуви осень-зима 2017-2018. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 4 октября.

В линейку вошли туфли с подошвой и каблуками, обтянутыми овечьей шерстью, ботинки на тракторной подошвой и ботинки из лакированной телячьей кожи. «Одна из новинок этого сезона — модель Ivy, выполненная из лакированной телячьей кожи. Сложное сочетание многослойной кожаной подошвы выделяет данную модель в коллекции, а минималистичные линии подчеркивают оригинальный скошенный мысок», — отметили создатели линейки.

Модели доступны для покупки на сайте компании, а также во всех бутиках бренда.

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.