Рост занятости в сфере услуг в России оказался максимальным за 4 года

Темпы роста уровня деловой активности в сфере услуг России выросли в сентябре до максимума за три месяца, сообщается в ежемесячном исследовании аналитического агентства Markit. При этом показатели занятости поднялись наиболее быстрыми темпами с мая 2013 года.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России вырос с 54,2 до 55,2 пункта. Рост деловой активности был существенным при поддержке резкого повышения новых заказов. Темпы увеличения новых заказов были максимальными с декабря 2012 года.

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В сентябре цены на услуги продолжали расти несколько быстрее, чем в августе. Участники исследования в значительной степени объясняли инфляцию более высокими ценами на сырье и трудозатратами. Несмотря на ускорение инфляции отпускных цен, темпы роста были приглушенными в контексте исторических данных исследования.

Деловые ожидания в российской сфере услуг в сентябре были высокими. Степень оптимизма относительно роста деловой активности в ближайшем году достигла восьмимесячного максимума.

Индекс PMI Markit для России основан на анализе результатов ежемесячных опросов группы частных компаний, работающих в российском секторе услуг. В группу, состав которой отражает структуру сектора услуг в целом, входят в настоящий момент более 300 фирм.