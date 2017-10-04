Названы лучшие школы России 2017 года

Третий раз подряд рейтинг 500 лучших школ России возглавил петербургский президентский физико-математический лицей №239. Второе место занял лицей для одаренных детей в Саранске, третье — школа №179 в Москве. О результатах мониторинга в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости.

На четвертом и пятом местах расположились московские лицей №1535 и лицей НИУ «Высшая школа экономики» соответственно. Наиболее активный рост по количеству школ в рейтингах показали Татарстан, Самарская, Московская, Кировская, Липецкая области, Москва и Санкт-Петербург. Учебные заведения Приморья не вошли в топ-500.

Отмечается, что рейтинг оценивал достижения профильных школ. Главным критерием были результаты учащихся по итогам аттестации в девятом классе, а также участие во всероссийских и международных школьных олимпиадах. Учитывались только те учебные заведения, которые проводят обучение детей с первого класса.