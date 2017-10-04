Фонд Кадырова выделит 800 тысяч долларов бежавшим из Мьянмы мусульманам

Чеченский фонд имени Ахмада Кадырова получил от властей Бангладеш «устное согласие» на оказание благотворительной помощи бежавшим туда из Мьянмы мусульманским беженцам-рохинджа. До конца года на это планируется потратить около 800 тысяч долларов, сообщил изданию «Коммерсантъ» сенатор от Чечни Зияд Сабсаби.

«Мы ожидаем, что уже 15 октября сможем приступить к работе. Таким образом, фонд станет первой российской гуманитарной организацией, аккредитованной в Бангладеш», — заявил Сабсаби.

Сенатор пояснил, что власти Бангладеш неохотно выдают разрешение на работу иностранным благотворительным организациям, поскольку опасаются, что возросшие объемы помощи могут привлечь новых беженцев. По данным издания, их уже более полумиллиона человек, и число продолжает расти: ежедневно страна принимает по пять — семь тысяч прибывших из Мьянмы рохинджа.

Фонд Кадырова намерен доставить в южноазиатскую республику одежду, ковры, продукты питания и стройматериалы, которые предназначены для десяти тысяч взрослых и пяти тысяч детей.

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Конфликт между рохинджа и бирманцами обострился в Мьянме в августе. В государстве, где господствующей религией является буддизм, мусульман-рохинджа считают нелегальными мигрантами из Бангладеш. После того, как власти Мьянмы начали операцию против рохинджа, которых в СМИ называли «бенгальскими террористами», начались столкновения, повлекшие гибель более 400 человек.

В начале сентября в Москве у посольства Мьянмы прошла несанкционированная акция в поддержку мусульман-рохинджа. Аналогичный митинг провели в Грозном: по словам организаторов, пришли более миллиона человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против «этнической чистки» в Мьянме, после чего отправил сенатора от республики Зияда Сабсаби в стихийный лагерь беженцев, расположенный в Бангладеш. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что власти выполняют в Мьянме «миссию мирного джихада».