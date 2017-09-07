Кадыров отправил сенатора Сабсаби в лагерь беженцев у границы с Мьянмой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил сенатора от республики Зияда Сабсаби в стихийный лагерь беженцев, расположенный в Бангладеше у границы с Мьянмой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном правительстве.
Там отметили, что 7 сентября политик встретился там со старейшинами и местными властями, посетил управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. «Там решаются вопросы об оказании гуманитарной помощи беженцам. С завтрашнего дня начнется закупка продовольствия и сразу же будет начата работа по закупке одежды, которая будет распределена в первых числах октября среди 10 тысяч детей и 5 тысяч взрослых», — сообщили в правительстве.
В то же время власти опровергли информацию о том, что группа чеченцев отправилась в Мьянму на джихад, «каким бы он ни был», в том числе и мирным.
Со своей стороны министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в Мьянму направились представители благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова.
«Это мирная миссия, гуманитарная миссия, там раздаются продукты, предметы первой необходимости, оказывается медицинская помощь, и много чего еще полезного делается. На данный момент там находятся где-то с десяток человек во главе с представителем Фонда, сенатором Зиядом Сабсаби. Так что миссия мирного джихада выполняется. Это слово так напугало людей — просто люди не знают, что это означает. Истинный джихад — это миролюбие, это помощь, это борьба с собственными страстями и грехами, это милосердие, это порядочность и доброта», — отметил Умаров.
Ранее 7 сентября издание «Кавказский узел» сообщило, что накануне многие пользователи мессенджера WhatsApp в Чечне начали получать послания от неизвестного с призывом 10 сентября приехать в чеченский город Гудермес, чтобы «определить число для выезжания в Мьянму на джихад». Сообщение касалось жителей не только самой республики, но и уроженцев Ингушетии и Дагестана. В МВД в связи с этим сообщили, что автор призывов находится за пределами Чечни, а также назвали подобные действия провокацией.
«Призывы к "джихаду" в Мьянме "попадают под определение ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации и являются недопустимыми», — добавили в правоохранительных органах.
Ситуация в Мьянме стала активно обсуждаться в российских СМИ в начале сентября. Там обострились столкновения между исповедующими ислам рохинджа (считаются притесняемым этническим меньшинством) и местным населением, которое придерживается буддизма. Число жертв конфликта за последнее время уже превысило 400 человек.
4 сентября в Грозном прошла акция в знак солидарности с рохинджа, которая, по данным МВД республики, собрала 1,1 миллиона человек.