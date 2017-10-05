Правительство России подвело итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В двух из трех номинаций всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» призовые места заняли представители Ростовской области. Итоги конкурса подведены на заседании федеральной комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» первое место завоевало Краснолучское сельское поселение Октябрьского района. В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» третье место получило Чертковское сельское поселение.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Василия Рудого победа в трех номинациях конкурса представителей области имеет особое значение для донского края. «Это стимул для нас: мы должны и дальше развивать местное самоуправление, активно привлекать к общественной жизни как можно большее число граждан», — подчеркнул Рудой. «Донской край славится неравнодушием людей. Главное, чтобы они видели результаты работы муниципальных властей, а значит, верили в свою возможность влиять на жизнь города или поселка», — сказал заместитель губернатора.

Победители всероссийского этапа конкурса получат дипломы правительства России. Средства для премирования победителей будут выделены из федерального бюджета.

Участие в конкурсе принимали муниципальные образования, разделенные на две категории. В первую входят городские округа и городские поселения, во вторую сельские поселения.