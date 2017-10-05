Стоимость авиабилетов за год упала на 10 процентов

Средняя стоимость перелетов по России за год снизилась на 10,4 процента. Как сообщается в пресс-релизе Biletix.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 5 октября, в октябре 2017 года средний чек составил шесть тысяч рублей. Годом ранее эта цифра равнялась 6,6 тысячи рублей.

Перелеты за границу подешевели на 12 процентов — с 16,3 до 14,5 тысячи рублей.

При этом стоимость билетов по некоторым направлениям снизилась еще сильней. Например, перелеты в Сочи подешевели на 21 процент (с шести тысяч рублей до 4,5 тысячи). При этом рейсы в Крым упали в цене лишь на 3,5 процента — до 4,4 тысячи рублей.

Самыми популярными направлениями октября внутри страны стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. При перелетах за рубеж наиболее востребованными оказались Тбилиси, Ларнака и Кишинев.

В конце сентября сообщалось, что Бангкок оказался наиболее популярным среди туристов городом мира в 2016 году. За 12 месяцев в столице Таиланда останавливались с ночевкой 19,41 миллиона путешественников.