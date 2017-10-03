Названы самые путешествующие нации мира

Больше всего в мире путешествуют жители Гонконга. Об это сообщается в исследовании транспортной компании Movehub, результаты которого публикует 34travel.

Отмечается, что гоноконгцы в среднем совершают 11,4 поездки в год. На каждое путешествия они тратят порядка трех тысяч долларов.

Второе место рейтинга досталось жителям Люксембурга, которые отправляются в поездки в среднем 2,56 раза в год. На каждую из них они тратят около шести тысяч долларов. На третьей позиции оказались путешественники из Венгрии (1,62 путешествия в год, 250 долларов на поездку).

Также в число лидеров вошли жители Швеции, Финляндии, Ирландии, Сингапура, Швейцарии, Дании и Албании.

Ранее сообщалось, что 85 процентов россиян хотя бы раз за последние 12 месяцев покидали границы региона проживания. При этом 60 процентов туристов чаще всего ездят по России. Шесть процентов выезжают только за границу, 19 процентов совмещают путешествия по стране с зарубежными поездками.