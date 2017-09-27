Подсчитан процент путешествующих хотя бы раз в год россиян

Подавляющее большинство россиян (85 процентов) хотя бы раз за последние 12 месяцев покидали границы региона проживания. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании PayPal, с которыми в среду, 27 сентября, ознакомилась «Лента.ру».
Выяснилось, что 60 процентов респондентов чаще всего путешествуют по России. Шесть процентов опрошенных выезжают только за границу, 19 процентов совмещают путешествия по стране с зарубежными поездками.
Самыми популярными странами у россиян стали Турция, Белоруссия, Испания и Китай. В поездках по России путешественники чаще всего отдавали предпочтение Южному и Центральному федеральным округам.
Для поездок по России россияне чаще всего использовали автомобиль (56 процентов), поезд (24 процента) и самолет (девять процентов). При этом для путешествий за границу 65 процентов опрошенных предпочли авиатранспорт. Средние расходы на дорогу и проживание в России составили 15,5 тысяч рублей, за границей — 56,6 тысячи рублей. Отмечается, что половина респондентов тратили в поездках по родной стране менее 10 тысяч рублей.
В среднем россияне путешествуют четыре раза в год. Пик поездок приходится на май — сентябрь. Также всплеск путешествий за границу наблюдается в декабре — январе.
В исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
В конце сентября сообщалось, что Краснодарский край оказался самым популярным регионом России для отдыха в бархатный сезон 2017 года.