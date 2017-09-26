Назван самый популярный регион России для отдыха в бархатный сезон

Краснодарский край оказался самым популярным регионом России для отдыха в бархатный сезон 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса аренды жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты компании пришли к такому выводу, проанализировав информацию о бронировании отелей, апартаментов и других объектов размещения для проживания с 1 сентября по 15 октября текущего года.

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Вторым по востребованности туристическим направлением бархатного сезона стал Крым. Замыкает топ-3 Ставрополье. Подмосковье и Ленинградская область заняли четвертое и пятое места соответственно.

В десятку рейтинга в порядке убывания включены Оренбургская, Свердловская, Владимирская области, а также Татарстан и Адыгея.

Из этого списка дешевле всего размещение в бархатный сезон обойдется в Оренбургской области (1,3 тысячи рублей в среднем за ночь с человека), дороже всего — во Владимирской области (свыше четырех тысяч рублей). Тарифы на проживание на Кубани в этот промежуток составляют 2,2 тысячи рублей, в Крыму — 1,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что наиболее популярной у российских путешественников страной на бархатный сезон оказалась Турция. По данным Ассоциации туроператоров России, внутренние направления оказались вторыми по востребованности у отдыхающих.