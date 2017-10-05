Главный герой «Монополии» пожаловал на заседание американского Сената

Видео: Roll Call / YouTube

Женщина, пришедшая в здание Сената США в костюме богатого дядюшки Пеннибегса — маскота настольной игры «Монополия» — отвлекла сенаторов и зрителей от заседания. Кадры опубликованы на YouTube, подробности сообщает Vice.

В ходе акции Аманды Вернер зрители увидели, как дядюшка Пеннибегс считает стопки поддельных купюр, поправляет усы и монокль. «На меня бросали множество злых взглядов, честно, думаю, они ждали, что я сделаю что-то такое, чтобы меня выгнали. Но, к счастью, я подготовилась хорошо и знала, что могу делать, а чего нет», — рассказала женщина.

Как пояснила сама Вернер, этой акцией она хотела привлечь внимание к положениям договоров об обязательном обращении в арбитраж клиентов крупных компаний. Из-за них, если права клиентов нарушены, они вынуждены обращаться не в суд, а к негосударственному третейскому суду — в этом случае бизнес-практики компаний, даже если они недобросовестны, не становятся достоянием общественности.