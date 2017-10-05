Исторический фасад дома в России восстановили с помощью бутылки-полторашки

В Ростове-на-Дону при реставрации исторического фасада доходного дома использовали пластиковые полуторалитровые бутылки. Об этом пишет портал 1rnd.

Здание находится по адресу Станиславского, 25 и было построено в 1909 году. В 2017-м постройка попала в программу капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Утраченные элементы дополнены некими комками, издали напоминающими словно изделие азиатской кухни — манты. По-человечески понять изготовителей можно: такая форма, наверное, эстетически ближе и понятнее строителям из среднеазиатских и кавказских республик, работающих, по наблюдениям, в бригаде подрядчика», — отметил активист движения «Мой фасад» Роман Бочарников.

Речь идет о бутонах под крышей дома. Розетки цветов заменили на покрытые штукатуркой донышки от «полторашек».

«Ребята, ну если не можете сделать отливки с подлинных элементов, то лучше совсем не беритесь за утраченные части — так честнее будет. Зачем же так позориться?» — добавил он.

Ранее в октябре сообщалось, что инсталляцию Domestikator убрали из экспозиции в парке Тюильри неподалеку от Лувра из-за того, что руководство музея сочло ее слишком пошлой.