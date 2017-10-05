В сети поигрались с клонированием и превращением собаки в человека

В сети обратили внимание на просьбу американского YouTube-блогера Марка Фишбаха (Mark Fischbach), известного в интернете под ником Markiplier, который предложил подписчикам отредактировать его совместную фотографию с собакой по кличке Чика. «Кто-нибудь может прифотошопить Чику к моей руке вот так», — написал он в Twitter, прикрепив к посту картинку с персонажами из мульфильма «Скуби-Ду».

Публикация Фишбаха набрала более 95 тысяч лайков, 24 тысяч репостов и привлекла множество пользователей социальной сети, которые принялись массово публиковать свои варианты объятий блогера с питомцем. С помощью фотошопа Чика подверглась сильным изменениям — собаку превратили в человека, вытянули до роста ее хозяина, превратили в гиганта и даже клонировали.

— jub jub want rub rub (@jacksfilms) 28 сентября 2017, 04:49

Сам Фишбах внимательно следил за творчеством своих подписчиков, попутно отмечая, какие работы похожи на картинку со Скуби-Ду, а какие нет. «Скуби-Ду, это ты? Я даже и не догадывался, что вы, ребята, окажитесь такими талантливыми фотошоперами», — признался он после того, как количество комментариев под постом перевалило за три тысячи.