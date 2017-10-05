СМИ сообщили о пытавшемся остановить стрелка из Лас-Вегаса безоружном охраннике

Издание The Daily Beast рассказало об охраннике по имени Хесус Кампос, который предпринял попытку остановить 64-летнего Стивена Пэддока, вечером 1 октября учинившим бойню в Лас-Вегасе.

Безоружный Кампос первым наткнулся на номер на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay, из которого Пэддок вел огонь по людям. Он попытался войти в номер, но Пэддок увидел его на камерах наблюдения и выстрелил в него через дверь.

Получив ранение в ногу, Кампос по радиосвязи сообщил о местонахождении Пэддока и о том, что тот заблокировал дверь, ведущую из гостиничного коридора на лестницу. Прибывшую на этаж полицию Пэддок также обстрелял, в его номер удалось зайти только с прибытием на место отряда SWAT. Спецназовцы получили команду зайти в комнату спустя примерно час после самоубийства Пэддока.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.